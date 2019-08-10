Футболист ПСВ Перейро объяснил причины отказа «Спартаку»
- © Erik Pasman/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«ПСВ и «Спартак» согласовали мой трансфер, но я решил, что это не лучший вариант для моей развития карьеры. Меня всё устраивает в ПСВ. Считаю, что поступил правильно, оставшись в Голландии. Для меня это наиболее оптимальное решение», — приводит слова Перейро Tiempo de Futbol.
По информации ряда СМИ, «Спартак» был готов заплатить за Гастона Перейро порядка €15 млн.
Ранее сообщалось, что четыре специалиста покинули селекционную службу «Спартака».