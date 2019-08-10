Четыре специалиста покинули селекционную службу «Спартака»
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
«Пришло время перемен: «Спартаку» нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры», — отметил Аверьянов, работавший в «Спартаке» с 2007 года и занимавший должность заместителя главы селекционной службы клуба.
В летнее межсезонье москвичи подписали контракты с рядом новичков — полузащитником Гусом Тилем, вингерами Резиуаном Мирзовым и Андре Шюррле, а также форвардами Эсекьелем Понсе и Джорданом Ларссоном.
Ранее сообщалось, что Тиль провёл первую тренировку в «Спартаке».