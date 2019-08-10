Четыре специалиста покинули селекционную службу «Спартака»

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Четыре специалиста — Александр Аверьянов, Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский — покинули селекционную службу клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Спартак».
Четыре специалиста покинули селекционную службу «Спартака»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

«Пришло время перемен: «Спартаку» нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры», — отметил Аверьянов, работавший в «Спартаке» с 2007 года и занимавший должность заместителя главы селекционной службы клуба.

В летнее межсезонье москвичи подписали контракты с рядом новичков — полузащитником Гусом Тилем, вингерами Резиуаном Мирзовым и Андре Шюррле, а также форвардами Эсекьелем Понсе и Джорданом Ларссоном.

Ранее сообщалось, что Тиль провёл первую тренировку в «Спартаке».

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