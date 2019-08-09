Новичок «Спартака» Тиль провёл первую тренировку в команде

Новичок московского «Спартака» Гус Тиль, перешедший из голландского АЗ, провёл первую тренировку в новой команде.

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

На данный момент «Спартак» готовится к матчу пятого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом», который состоится 11 августа.

21-летний хавбек является воспитанником АЗ, а последние годы был капитаном этого коллектива. Он выступал за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 12 голевых передач в 96 матчах за команду из Алкмара.

Ранее бразильский футболист Адриано обратился к болельщикам «Спартака».