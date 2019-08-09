Бразильский футболист Адриано обратился к болельщикам «Спартака»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который недавно перешёл в бразильский «Палмейрас», обратился к болельщикам российской команды.
Бразильский футболист Адриано обратился к болельщикам «Спартака»
  • © Cesar Greco/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года», — написал бразилец в своём Instagram.

По его словам, эмоции от выступлений в России навсегда останутся в его сердце. 

«Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву», — заключил Адриано.

Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года. На его счету 76 матчей и 24 гола в составе красно-белых. Вместе с москвичами он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и победителем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов возглавит «Спартак» после Евро-2020.

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