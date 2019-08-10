В чемпионате Англии по футболу впервые был применён VAR
В матче Английской премьер-лиги между «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» впервые в истории турнира была применена система видеопомощи арбитрам (VAR).
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После использования VAR главный судья Майк Дин отменил гол Габриэла Жезуса из-за офсайда.
Ранее стало известно, что два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR.
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