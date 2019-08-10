Бышовец уверен, что «Динамо» способно победить «Зенит»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что у московского «Динамо» есть шансы на победу над «Зенитом» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

«Потенциал «Динамо» позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Пожалуй, проблемы остались только в атаке, но и они решатся со временем. При этом встречи между этими соперниками всегда отличались напряжённой борьбой даже в те моменты, когда москвичи на бумаге уступали гостям с берегов Невы по всем критериям. Да, потенциально шансы выше у «Зенита», но «Динамо» при своих болельщиках способно взять верх над чемпионом», — заявил Бышовец в разговоре с RT.

Ранее немецкий футболист Филипп перешёл в «Динамо».