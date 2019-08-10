Бышовец уверен, что «Динамо» способно победить «Зенит»

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что у московского «Динамо» есть шансы на победу над «Зенитом» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.
Бышовец уверен, что «Динамо» способно победить «Зенит»
  • © fcdynamo.ru

«Потенциал «Динамо» позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Пожалуй, проблемы остались только в атаке, но и они решатся со временем. При этом встречи между этими соперниками всегда отличались напряжённой борьбой даже в те моменты, когда москвичи на бумаге уступали гостям с берегов Невы по всем критериям. Да, потенциально шансы выше у «Зенита», но «Динамо» при своих болельщиках способно взять верх над чемпионом», — заявил Бышовец в разговоре с RT.

Ранее немецкий футболист Филипп перешёл в «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить