Теннисист Медведев отказался назвать другом Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с греческим игроком Стефаносом Циципасом.
- Reuters
«У нас нет никаких отношений. У меня нет никакой враждебности к нему, но мы точно не друзья», — сказал Медведев Tennis Panorama.
Ранее стало известно, что впервые в истории в полуфинале турнира серии «Мастерс» между собой сыграют российские теннисисты.
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