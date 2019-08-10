Теннисист Медведев отказался назвать другом Циципаса

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с греческим игроком Стефаносом Циципасом.

«У нас нет никаких отношений. У меня нет никакой враждебности к нему, но мы точно не друзья», — сказал Медведев Tennis Panorama.

Ранее стало известно, что впервые в истории в полуфинале турнира серии «Мастерс» между собой сыграют российские теннисисты.