Впервые в истории в полуфинале «Мастерса» между собой сыграют российские теннисисты
Медведев в четвертьфинале разгромил четвёртую ракетку мира Доминика Тима со счётом 6:3, 6:1. Хачанов одолел седьмого номера рейтинга ATP — представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:3).
Победитель же очного противостояния выйдет в финал турнира и станет первой ракеткой России.
Встреча состоится 10 августа.
Ранее сообщалось, что Рублёв и Зверев проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира АТР в Монреале.