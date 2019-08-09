Впервые в истории в полуфинале «Мастерса» между собой сыграют российские теннисисты

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Даниил Медведев и Карен Хачанов встретятся в первом в истории российском полуфинале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоится в канадском Монреале.

Медведев в четвертьфинале разгромил четвёртую ракетку мира Доминика Тима со счётом 6:3, 6:1. Хачанов одолел седьмого номера рейтинга ATP — представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:3).

Победитель же очного противостояния выйдет в финал турнира и станет первой ракеткой России. 

Встреча состоится 10 августа.

Ранее сообщалось, что Рублёв и Зверев проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира АТР в Монреале.

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