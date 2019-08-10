Корнаухов: верю, что гибель «Тосно», «Анжи» и «Амкара» чему-то научила «Сочи»

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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о перспективах новичка РПЛ «Сочи» и сравнениях его с фарм-клубом «Зенита».
Корнаухов: верю, что гибель «Тосно», «Анжи» и «Амкара» чему-то научила «Сочи»
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«Все шутят, что это дубль «Зенита»? Ну, скажем так, определённые отношения у них есть. Во-первых, когда-то это было питерское «Динамо». Во-вторых, сейчас в Сочи действительно много людей из стана чемпионов страны. Пока идут уверенно, успели навязать борьбу соперникам. Об остальном пока судить рано. Главное, чтобы не повторились истории, какие были с «Тосно», «Анжи» и «Амкаром». Верю, что гибель этих клубов нас всех чему-то научила», — сказал Корнаухов в разговоре с RT.

Ранее эксперт оценил несостоявшийся переход Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас».

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