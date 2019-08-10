Корнаухов не видит ничего плохого в том, что Чалов не уехал в Англию

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов дал оценку несостоявшемуся переходу нападающего армейцев Фёдора Чалова в английский клуб «Кристал Пэлас».

«Что плохого в том, что про тебя столько говорят? К тому же до сих пор неясно, обстояли ли дела так, как это преподносила пресса. В том, что Федя не уехал, нет ничего плохо. Он стабильный парень, это никак не должно на него влиять. Ему просто нужно доказывать себе и всем остальным, на что он способен. Так что к матчу c «Сочи» он будет готов ровно так же, как и ко всем предыдущим и будущим. Ничего экстраординарного не произошло», — рассказал экс-футболист в разговоре с RT.

Ранее агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ.