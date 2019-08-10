Мамаев заявил, что пока не думает о продолжении карьеры футболиста

Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание за хулиганство и нанесение побоев, заявил, что пока не задумывается о продолжении профессиональной карьеры.

«О продолжении карьеры пока не думаю, сначала надо решить насущные вопросы», — сказал полузащитник в комментарии «Чемпионату», отметив, что очень соскучился по своей семье.

По словам Мамаева, он знает, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» отозвал заявление о расторжении контракта с ним, поданное после того, как футболист был задержан после серии инцидентов в Москве.

«Что это значит? Не знаю, пока не готов говорить о своём будущем», — добавил он.

Ранее отбывающий наказание вместе с Мамаевым Александр Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно до окончания карьеры.