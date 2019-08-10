Кокорин ответил на вопрос о произволе и беззаконии в колонии
- РИА Новости
«Это всё неправда, это всё миф. Это всё в прошлом осталось, здесь и в помине такого нет», — цитирует нападающего РИА Новости.
По словам Кокорина, ему запрещено фотографироваться с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний.
«Нам запретили. Мы как раз стараемся сотрудникам объяснить, что в этом нет ничего такого, а они в этом видят коррупционную составляющую. Как объяснять это, мы не знаем», — добавил он.
Ранее Кокорин рассказал, как он поддерживает форму в колонии.