Кокорин ответил на вопрос о произволе и беззаконии в колонии

Футболист Александр Кокорин, отбывающий наказание за хулиганство и нанесение побоев в исправительной колонии №4 в Белгородской области, ответил на вопрос журналистов о произволе и беззаконии в местах лишения свободы.

«Это всё неправда, это всё миф. Это всё в прошлом осталось, здесь и в помине такого нет», — цитирует нападающего РИА Новости.

По словам Кокорина, ему запрещено фотографироваться с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний.

«Нам запретили. Мы как раз стараемся сотрудникам объяснить, что в этом нет ничего такого, а они в этом видят коррупционную составляющую. Как объяснять это, мы не знаем», — добавил он.

Ранее Кокорин рассказал, как он поддерживает форму в колонии.