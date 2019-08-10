СМИ: Форвард МЮ Санчес может перейти в «Рому» на правах аренды

Чилийский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может провести сезон-2019/20 в итальянской «Роме» на правах аренды.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что клубы провели переговоры относительно возможной сделки, но на данный момент неизвестно, насколько велика вероятность её осуществления. Чтобы трансфер состоялся, МЮ, скорее всего, придётся продолжать выплачивать часть зарплаты Санчеса, составляющей примерно £390 тыс. в неделю без учёта бонусов.

Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала», но стать важным игроком команды не смог, отметившись лишь пятью забитыми мячами в 45 официальных матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе испанского «Атлетико» к Санчесу.