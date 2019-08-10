Японская теннисистка Осака вновь возглавит мировой рейтинг WTA после турнира в Торонто
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Несмотря на эту неудачу, Осака вернёт себе лидерство в мировом рейтинге WTA по окончании турнира в Торонто, потеснив с первой его строчки представительницу Австралии Эшли Барти.
21-летняя Осака впервые возглавила мировой рейтинг WTA в январе 2019 года, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев сыграют между собой в полуфинале турнира в Канаде.