Костомаров считает, что россияне смогут побороться за высокие места в танцах на льду на ОИ

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров считает, что российские дуэты в ближайшее время смогут навязать борьбу французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

«Эти шансы начинают появляться. Прошедший сезон показал, что в следующем году и к Олимпиаде-2022 наши ребята будут кусаться, цепляться и бороться», — цитирует эксперта Sport24.

Он подчеркнул, что два года назад ещё никто, кроме канадцев, не мог ничего противопоставить французам. При этом российские пары оказывались гораздо слабее.

«Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин подтягиваются к французам. Думаю, к Играм в Пекине будет борьба», — добавил Костомаров.

Олимпиада в Пекине пройдёт в 2022 году.

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