Суд закрыл дело об обвинении футболиста Неймара в изнасиловании

Суд бразильского города Сан-Паулу прекратил рассмотрение иска в отношении нападающего французского ПСЖ Неймара, обвиняемого в изнасиловании.

Об этом сообщает AFP.

Дело было закрыто из-за недостаточного количества доказательств.

В июня Модель Нажила Триндади заявила, что 15 мая в одном из парижских отелей футболист ПСЖ Неймар изнасиловал и избил её.

Позже в прессе появилась информация, что девушка изменила свои показания, а адвокат отказался представлять её интересы в суде.

Ранее сообщалось, что модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, подозревается в вымогательстве.