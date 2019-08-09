Суд закрыл дело об обвинении футболиста Неймара в изнасиловании
- РИА Новости
Об этом сообщает AFP.
Дело было закрыто из-за недостаточного количества доказательств.
В июня Модель Нажила Триндади заявила, что 15 мая в одном из парижских отелей футболист ПСЖ Неймар изнасиловал и избил её.
Позже в прессе появилась информация, что девушка изменила свои показания, а адвокат отказался представлять её интересы в суде.
Ранее сообщалось, что модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, подозревается в вымогательстве.