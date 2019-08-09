Суд закрыл дело об обвинении футболиста Неймара в изнасиловании

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Суд бразильского города Сан-Паулу прекратил рассмотрение иска в отношении нападающего французского ПСЖ Неймара, обвиняемого в изнасиловании.
Суд закрыл дело об обвинении футболиста Неймара в изнасиловании
  • РИА Новости

Об этом сообщает AFP.

Дело было закрыто из-за недостаточного количества доказательств. 

В июня Модель Нажила Триндади заявила, что 15 мая в одном из парижских отелей футболист ПСЖ Неймар изнасиловал и избил её.

Позже в прессе появилась информация, что девушка изменила свои показания, а адвокат отказался представлять её интересы в суде. 

Ранее сообщалось, что модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, подозревается в вымогательстве.

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