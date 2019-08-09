Парусная регата СПбГУ пройдёт 15—18 августа

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Парусная регата СПбГУ будет проходить с 15 по 18 августа, сообщают «Невские новости».
Парусная регата СПбГУ пройдёт 15—18 августа
  • © pixabay.com

В ней примут участие молодые яхтсмены из России, Белоруссии, КНР, Великобритании, Литвы и Нидерландов.

Гонки состоятся в акватории Невы у стен Петропавловской крепости. Береговая программа запланирована на Заячьем острове.

«Сегодня наша регата — это крупнейшее в мире студенческое соревнование по парусному спорту. Кроме того, это очень важный элемент международного диалога и студенческой дипломатии», — заявил куратор проекта Денис Котляров.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл круглый стол, посвящённый развитию спорта.

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