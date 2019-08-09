Точный удар Месси со штрафного в матче с «Ливерпулем» признан лучшими голом УЕФА-2018/19

Короткая ссылка
Результативный удар со штрафного аргентинца Лионеля Месси в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» был признан самым красивым в соревнованиях под эгидой УЕФА в сезоне-2018/19.
Точный удар Месси со штрафного в матче с «Ливерпулем» признан лучшими голом УЕФА-2018/19
  • © COLORSPORT/LYNNE CAMERON
  • globallookpress.com

Третий мяч в ворота «Ливерпуля» (3:0) в исполнении форварда «Барселоны» Лионеля Месси признан УЕФА лучшим голом прошлого сезона. В голосовании рассматривались только те мячи, которые забиты в турнирах под эгидой УЕФА для клубов и национальных сборных.

«Барселона» по сумме двух матчей уступила «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19.

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить