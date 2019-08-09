Точный удар Месси со штрафного в матче с «Ливерпулем» признан лучшими голом УЕФА-2018/19

Результативный удар со штрафного аргентинца Лионеля Месси в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» был признан самым красивым в соревнованиях под эгидой УЕФА в сезоне-2018/19.

Третий мяч в ворота «Ливерпуля» (3:0) в исполнении форварда «Барселоны» Лионеля Месси признан УЕФА лучшим голом прошлого сезона. В голосовании рассматривались только те мячи, которые забиты в турнирах под эгидой УЕФА для клубов и национальных сборных.

🎉 Поздравляем Лео Месси! 🎉



🎯 Его гол со штрафного в ворота "Ливерпуля" признан Лучшим в сезоне!#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/yPN1Lu3k1S — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 9, 2019

«Барселона» по сумме двух матчей уступила «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19.

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока Лиги Европы.