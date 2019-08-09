Филипп: в «Динамо» постараюсь оставить о себе добрую память, как Кураньи

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Немецкий новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп вспомнил о выступлениях за бело-голубых своего соотечественника Кевина Кураньи.
Филипп: в «Динамо» постараюсь оставить о себе добрую память, как Кураньи
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«Знаю, что за «Динамо» играл Кевин Кураньи. Он провёл прекрасное время здесь, оставил о себе добрую память. Я постараюсь сделать то же самое. Сравнивать нас не стоит, Кевин — чистый центральный нападающий, я предпочитаю действовать чуть в оттяжке. Могу сказать, что для меня честь выступать за «Динамо». Постараемся пробиться в еврокубки, где команда должна выступать каждый год», — приводит слова Филиппа официальный сайт клуба.

Также немецкий футболист добавил, что прежде чем дать согласие на переезд, он приезжал в Москву, чтобы больше узнать о городе и клубе «Динамо».

Ранее сообщалось, что немецкий футболист Филипп перешёл в «Динамо».

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