Ушёл из жизни тренер сборной России по бейсболу Артамонов

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Главный тренер клуба «РусСтар», член тренерского штаба сборной России по бейсболу Артемий Артамонов умер на 38-м году жизни.
Ушёл из жизни тренер сборной России по бейсболу Артамонов
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«Сегодня утром в 7:45 остановилось сердце, которое он полностью посвятил российскому бейсболу. Федерация бейсбола России искренне сожалеет и скорбит о потере замечательного человека, игрока и тренера Артемия Олеговича Артамонова, выражая соболезнования родным и близким. Артемий был одним из лучших игроков страны за всю историю развития бейсбола в России. Его глубокие знания и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной командой, которая готовилась к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020 года», — гласит официальный сайт Федерации бейсбола России.

Церемония похорон Артемия Артамонова пройдёт в воскресенье, 11 августа, на Хованском кладбище.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Валерий Дербин погиб в ДТП.

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