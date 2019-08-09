«Динамо» объявило о подписании футболиста Нойштедтера

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником сборной России Романом Нойштедтером.

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о переходе в команду 31-летнего футболиста Романа Нойштедтера. Игрок пришёл на правах свободного агента после окончания контракта с турецким «Фенербахче». Контракт с футболистом заключён на один год.

В прошлом сезоне Нойштедтер сыграл 31 матч за «Фенербахче», в которых забил два мяча. Футболист имеет опыт выступления за сборную России, в составе которой отыграл 12 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 210 тыс. рублей по итогам матча с «Динамо».