КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»

Короткая ссылка
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о штрафах, выписанных клубам за нарушения во время матчей четвёртого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»
  • РИА Новости

По словам Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Спартак» оштрафован на 210 тыс. рублей по итогам матча с «Динамо» за скандирование фанатами оскорбительных выражений, использование пиротехники и несогласованные баннеры. «Динамо», в свою очередь, оштрафовано на 195 тыс. рублей за несогласованный баннер, скандирование оскорблений и использование пиротехники.

«Крылья Советов» были оштрафованы на 100 тыс. рублей за поведение главного тренера команды Миодрага Божовича, а также большое количество предупреждений игрокам во время матча с «Локомотивом».

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оштрафован на 10 тыс. рублей за выход из технической зоны в матче с «Зенитом».

Тульский «Арсенал» был оштрафован на 20 тыс. рублей за оскорбительные выкрики фанатов в матче с «Тамбовом».

Ранее сообщалось, что два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить