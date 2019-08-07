КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»
- РИА Новости
По словам Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Спартак» оштрафован на 210 тыс. рублей по итогам матча с «Динамо» за скандирование фанатами оскорбительных выражений, использование пиротехники и несогласованные баннеры. «Динамо», в свою очередь, оштрафовано на 195 тыс. рублей за несогласованный баннер, скандирование оскорблений и использование пиротехники.
«Крылья Советов» были оштрафованы на 100 тыс. рублей за поведение главного тренера команды Миодрага Божовича, а также большое количество предупреждений игрокам во время матча с «Локомотивом».
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оштрафован на 10 тыс. рублей за выход из технической зоны в матче с «Зенитом».
Тульский «Арсенал» был оштрафован на 20 тыс. рублей за оскорбительные выкрики фанатов в матче с «Тамбовом».
Ранее сообщалось, что два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR.