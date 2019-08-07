КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о штрафах, выписанных клубам за нарушения во время матчей четвёртого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

По словам Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Спартак» оштрафован на 210 тыс. рублей по итогам матча с «Динамо» за скандирование фанатами оскорбительных выражений, использование пиротехники и несогласованные баннеры. «Динамо», в свою очередь, оштрафовано на 195 тыс. рублей за несогласованный баннер, скандирование оскорблений и использование пиротехники.

«Крылья Советов» были оштрафованы на 100 тыс. рублей за поведение главного тренера команды Миодрага Божовича, а также большое количество предупреждений игрокам во время матча с «Локомотивом».

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оштрафован на 10 тыс. рублей за выход из технической зоны в матче с «Зенитом».

Тульский «Арсенал» был оштрафован на 20 тыс. рублей за оскорбительные выкрики фанатов в матче с «Тамбовом».

Ранее сообщалось, что два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR.