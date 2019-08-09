Хачанов недоволен поведением болельщиков в Монреале

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Российский теннисист Карен Хачанов пожаловался на неуважительное отношение публики к нему во время матча на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале с местным спортсменом Феликсом Оже-Альяссимом.
Хачанов недоволен поведением болельщиков в Монреале
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«Я немного разочарован поведением болельщиков. По ходу поединка у меня были с ними непростые отношения. То, что Феликса так поддерживали, — это нормально. Но я считаю, что это перебор — ждать моей ошибки, кричать «аут» во время розыгрышей. Это неуважение. Я злюсь в такой ситуации. Но я сам провоцировал болельщиков, это в какой-то мере вдохновляло меня. Честно сказать, на корте я вытворял непонятно что», — сказал Хачанов после матча.

В четвертьфинале турнира АТР в Монреале Карен Хачанов сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Надаль одержал победу над Пельей на турнире АТР в Монреале.

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