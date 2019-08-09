Павлюченко считает, что Кононову нужно время для построения новой команды в «Спартаке»
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«Сейчас игра в команде перестраивается, костяк покинул коллектив этим летом. Главному тренеру тоже тяжело, раньше он работал с одними футболистами, а теперь нужно строить команду с абсолютно другими. Конечно, фанаты будут требовать результат здесь и сейчас, но Кононову надо время, чтобы наиграть и построить новую команду», — цитирует Павлюченко ТАСС.
Также экс-форвард «Спартака» отметил класс новичка команды — немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести футболиста «Страсбурга» Сиссоко.