Павлюченко считает, что Кононову нужно время для построения новой команды в «Спартаке»

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Бывший игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что главному тренеру команды Олегу Кононову необходимо время, чтобы построить команду из новых футболистов.
Павлюченко считает, что Кононову нужно время для построения новой команды в «Спартаке»
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«Сейчас игра в команде перестраивается, костяк покинул коллектив этим летом. Главному тренеру тоже тяжело, раньше он работал с одними футболистами, а теперь нужно строить команду с абсолютно другими. Конечно, фанаты будут требовать результат здесь и сейчас, но Кононову надо время, чтобы наиграть и построить новую команду», — цитирует Павлюченко ТАСС.

Также экс-форвард «Спартака» отметил класс новичка команды — немецкого полузащитника Андре Шюррле.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести футболиста «Страсбурга» Сиссоко.

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