Тиль рассказал, когда он сможет дебютировать за «Спартак»

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Голландский полузащитник Гус Тиль, недавно подписавший контракт с российским футбольным клубом «Спартак», рассказал, что его дебют в составе новой команды может состояться уже в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в рамках которого красно-белые сыграют с «Ахматом».
Тиль рассказал, когда он сможет дебютировать за «Спартак»
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«Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер», — цитирует Тиля сайт телеканала «Матч ТВ».

По словам новобранца «Спартака», он старается быстрее адаптироваться в новом клубе и учит русский язык.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.

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