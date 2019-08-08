Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал престижного турнира в Монреале

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Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал престижного турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в канадском Монреале.
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал престижного турнира в Монреале
  • © Chaz Niell/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

В матче третьего раунда соревнований отечественный спортсмен, получивший от организаторов восьмой номер посева, в двух сетах обыграл представителя Чили Кристиана Гарина со счётом 6:3, 6:3.

Следующим соперником Медведева на турнире в Монреале станет австрийский теннисист Доминик Тим.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Монреале.

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