Бывший нападающий сборной Англии по футболу Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»

В последний день летнего трансферного окна для клубов Английской футбольной премьер-лиги «Ньюкасл» заключил соглашение с 30-летним нападающим Энди Кэрроллом.

Об этом сообщает официальный сайт «сорок».

Кэрролл, в послужном списке которого значатся девять матчей и два забитых мяча в составе сборной Англии по футболу, перешёл в «Ньюкасл» на правах свободного агента и подписал с клубом контракт на один сезон.

Энди является воспитанником «Ньюкасла» и защищал цвета клуба с 2006 по 2011 год, после чего был продан в «Ливерпуль» за рекордные для клуба на тот момент £36 млн.

Последним местом работы форварда был лондонский «Вест Хэм», в составе которого он отыграл в общей сложности 14 официальных матчей во всех турнирах в сезоне-2018/19 и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» осуществил самый дорогой трансфер в истории клуба, приобретя нападающего немецкого «Хоффенхайма» Жоэлинтона.