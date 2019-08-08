Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

Короткая ссылка
Российские спортсмены Александр Белевцев и Никита Шлейхер выиграли золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. Атлеты показали лучший результат в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.
Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве
  • © Giorgio Perottino / Deepbluemedi
  • globallookpress.com

Белевцев и Шлейхер суммарно набрали 417,30 балла, что позволило им завоевать звание чемпионов Европы.

Серебро взяли украинцы Олег Сербин и Алексей Середа (413,16 балла). Бронза досталась Мэтью Диксону и Ноа Уильямсу из Великобритании (412,56 балла).

Ранее сообщалось, что россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить