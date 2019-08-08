Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве
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Белевцев и Шлейхер суммарно набрали 417,30 балла, что позволило им завоевать звание чемпионов Европы.
Серебро взяли украинцы Олег Сербин и Алексей Середа (413,16 балла). Бронза досталась Мэтью Диксону и Ноа Уильямсу из Великобритании (412,56 балла).
Ранее сообщалось, что россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Киеве.