Агент Шомуродова заявил, что не рассматривает предложения российских клубов

Представитель форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова Кахор Муминов заявил, что его клиент не хочет переходить в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА — это один из уважаемых клубов в России, но мы приняли решение пока не рассматривать предложения из РПЛ. Желание Шомуродова — попробовать себя в Европе. Такие предложения есть. Однако мы уважаем «Ростов» и считаем, что решение об условиях и времени продажи футболиста должны принимать они», — цитирует Муминова «Спорт-Экспресс».

По информации ряда источников, московский ЦСКА рассматривал вариант приобретения Шомуродова в случае ухода Фёдора Чалова.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать Чалова в «Кристал Пэлас» за €30 млн.