Агент Шомуродова заявил, что не рассматривает предложения российских клубов
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- РИА Новости
«ЦСКА — это один из уважаемых клубов в России, но мы приняли решение пока не рассматривать предложения из РПЛ. Желание Шомуродова — попробовать себя в Европе. Такие предложения есть. Однако мы уважаем «Ростов» и считаем, что решение об условиях и времени продажи футболиста должны принимать они», — цитирует Муминова «Спорт-Экспресс».
По информации ряда источников, московский ЦСКА рассматривал вариант приобретения Шомуродова в случае ухода Фёдора Чалова.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать Чалова в «Кристал Пэлас» за €30 млн.