СМИ: ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

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Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко и форварда петербургского «Зенита» Луки Джорджевича.

Как сообщает «Чемпионат», это связано с вероятным уходом нападающего армейцев Фёдора Чалова, которого хочет заполучить английский «Кристал Пэлас».

При этом отмечается, что «Локомотив» уже согласовал все детали по трансферу Комличенко, но красно-синие готовы включиться в борьбу за игрока. 

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он выступает за основной состав армейцев с 2016 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей. В активе форварда также два матча в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» может не успеть договориться с ЦСКА о трансфере Чалова.

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