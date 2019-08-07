СМИ: «Кристал Пэлас» может не успеть договориться с ЦСКА о трансфере Чалова
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, переход может не состояться, так как клубы не успеют согласовать сделку до закрытия трансферного окна в Англии, а сам форвард не успеет вылететь на Туманный Альбион и пройти медосмотр.
Летнее трансферное окно в Англии закроется 8 августа в 17:00 мск.
До этого в СМИ появилась информация, что «Кристал Пэлас» хочет предложить за игрока €20 млн. При этом с бонусами сумма может достигнуть €25 млн.
Чалов является воспитанником ЦСКА. Он выступает за основной состав армейцев с 2016 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей. В активе форварда также два матча в составе сборной России.
Ранее сообщалось, что Чалов готов перейти в «Кристал Пэлас».