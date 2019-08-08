Павлюченкова уступила Остапенко во втором круге турнира WTA в Торонто

Россиянка Анастасия Палюченкова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в канадском Торонто.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

В следующем раунде Остапенко сыграет с Мари Бузкова из Чехии, которая одолела американку Слоан Стивенс.

Ранее Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA в Торонто.