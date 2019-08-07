«Динамо-Брест» подарило мотоцикл легендарному футболисту Марадоне

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Адвокат Матиас Морла, представляющий интересы бывшего легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, заявил, что белорусский футбольный клуб «Динамо-Брест» подарил его клиенту мотоцикл Harley Davidson.

«На этой неделе я разговаривал с представителями «Динамо-Брест» — клуба, где Диего является почётным президентом. Они внимательно следят за жизнью Диего — настолько, что подарили ему мотоцикл Harley Davidson по случаю операции», — цитирует адвоката Marca.

По его словам, Марадона был удивлён и хочет отблагодарить клуб из Бреста. По этой причине после восстановления после операции аргентинец отправится в Белоруссию. 

«Он не забывает, что именно там ему предложили работу после его отъезда из Объединённых Арабских Эмиратов», — добавил Морла.

Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс обошёл Марадону по голам за «Наполи».

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