Московское «Динамо» взяло верх над «Торпедо» на хоккейном турнире в Нижнем Новгороде

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Московское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» на хоккейном Кубке губернатора Нижегородской области.
Московское «Динамо» взяло верх над «Торпедо» на хоккейном турнире в Нижнем Новгороде
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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2. 

В составе бело-голубых отличились Владислав Михайлов, Андре Петерссон и Владислав Ефремов. У хозяев турнира шайбы забросили Сергей Гончарук и Антон Шенфельд.

В следующих матчах, которые состоятся 8 августа, «Динамо» сыграет с одноклубниками из Минска, а «Торпедо» встретится с ташкентским «Хумо».

Ранее СКА обыграл «Локомотив» на хоккейном турнире в Сочи.

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