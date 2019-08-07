Московское «Динамо» взяло верх над «Торпедо» на хоккейном турнире в Нижнем Новгороде

Московское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» на хоккейном Кубке губернатора Нижегородской области.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2.

В составе бело-голубых отличились Владислав Михайлов, Андре Петерссон и Владислав Ефремов. У хозяев турнира шайбы забросили Сергей Гончарук и Антон Шенфельд.

В следующих матчах, которые состоятся 8 августа, «Динамо» сыграет с одноклубниками из Минска, а «Торпедо» встретится с ташкентским «Хумо».

Ранее СКА обыграл «Локомотив» на хоккейном турнире в Сочи.