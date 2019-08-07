Юран назвал «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром»

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Бывший нападающий «Порту» и сборной России по футболу Сергей Юран поделился ожиданиями от противостояния между португальской командой и «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Юран назвал «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром»
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«Фаворит в этом противостоянии — «Порту». Они доказывают это уже на протяжении многих лет: выходят в групповой этап Лиги чемпионов, преодолевают его, добираются до решающих стадий. Доходили и до полуфинала», — цитирует эксперта «Московский комсомолец»

По его мнению, для «Краснодара» важным будет тот факт, что этот матч является первым в Лиге чемпионов для истории клуба. Он считает, что российскому коллективу необходимо ехать в Португалию с каким-либо преимуществом, в противном же случае в гостях подопечным Мурада Мусаев предстоит очень сложная встреча.

«Думаю, «Порту» всё-таки будет действовать сдержанно, уже держа в голове ответный матч. И если «Краснодар» дома не победит, ему будет непросто пройти этот раунд», — добавил Юран.

Первый матч между «Краснодаром» и «Порту» состоится 7 августа в 20:00 мск в Краснодаре. Ответная игра пройдёт 13 августа в Порту.

Ранее «Краснодар» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЧ с «Порту».

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