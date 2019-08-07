Кирьос устроил перепалку из-за полотенца

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Австралийский теннисист Ник Кирьос повысил голос на судью во время матча первого круга турнира в Монреале.
Кирьос устроил перепалку из-за полотенца
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Перед началом встречи теннисист попросил заменить фирменные полотенца на обычные, однако его прихоть не была удовлетворена. Спустя некоторое время после начала матча он вновь обратился к судье, однако тот ответил, что не намерен спускаться с вышки, чтобы выполнить эту просьбу.

Тогда Кирьос накричал на судью — и только после этого получил полотенце.

Австралиец уступил в матче первого круга турнира в Монреале британцу Кайлу Эдмунду.

Ранее стало известно, что россиянка Павлюченкова начнёт сотрудничество с канадским тренером.

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