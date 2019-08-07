Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по трансферу Заболотного в «Сочи»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, как проходят переговоры по трансферу форварда Антона Заболотного в «Сочи».

«Наши переговоры с «Сочи» по Заболотному находятся на завершающей стадии, я думаю, что последние детали могут быть согласованы в ближайшее время. Речь идёт о полноценном трансфере», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным.