Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по трансферу Заболотного в «Сочи»

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, как проходят переговоры по трансферу форварда Антона Заболотного в «Сочи».
Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по трансферу Заболотного в «Сочи»
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«Наши переговоры с «Сочи» по Заболотному находятся на завершающей стадии, я думаю, что последние детали могут быть согласованы в ближайшее время. Речь идёт о полноценном трансфере», — приводит слова Медведева «Чемпионат»

28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным.

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