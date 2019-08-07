СМИ: МЮ оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
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Как сообщает The Mirror, это максимальный штраф, который мог наложить клуб.
Причиной такого решения стала неявка Лукаку на тренировочную базу команды. По информации различных СМИ, он занимается с молодёжной командой бельгийского «Андерлехта», воспитанником которого является.
Отмечается, что такое поведение 26-летнего бельгийца связано с его желанием перейти в другой клуб.
Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. В его активе 42 забитых мяча и 13 голевых передач в 96 матчах за «красных дьяволов».
Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыт для переговоров с МЮ.