СМИ: МЮ оштрафовал Лукаку на £400 тысяч

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» оштрафовал бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на £400 тыс. за неявку на тренировочную базу.
СМИ: МЮ оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
  • © JB Autissier / Panoramic
  • globallookpress.com

Как сообщает The Mirror, это максимальный штраф, который мог наложить клуб.

Причиной такого решения стала неявка Лукаку на тренировочную базу команды. По информации различных СМИ, он занимается с молодёжной командой бельгийского «Андерлехта», воспитанником которого является.

Отмечается, что такое поведение 26-летнего бельгийца связано с его желанием перейти в другой клуб.

Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. В его активе 42 забитых мяча и 13 голевых передач в 96 матчах за «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыт для переговоров с МЮ.

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