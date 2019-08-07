СМИ: МЮ оштрафовал Лукаку на £400 тысяч

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» оштрафовал бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на £400 тыс. за неявку на тренировочную базу.

Как сообщает The Mirror, это максимальный штраф, который мог наложить клуб.

Причиной такого решения стала неявка Лукаку на тренировочную базу команды. По информации различных СМИ, он занимается с молодёжной командой бельгийского «Андерлехта», воспитанником которого является.

Отмечается, что такое поведение 26-летнего бельгийца связано с его желанием перейти в другой клуб.

Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. В его активе 42 забитых мяча и 13 голевых передач в 96 матчах за «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыт для переговоров с МЮ.