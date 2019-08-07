Мексиканский голкипер Очоа вернулся в клуб, в котором начинал карьеру

Голкипер сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа перешёл в клуб «Америка».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 34-летним голкипером не уточняются.

Очоа является воспитанником «Америки» и провёл в клубе восемь лет, после чего переехал в Европу, где выступал за французский «Аяччо», испанские «Малагу» и «Гранаду», а также бельгийский «Стандард».

В составе сборной Мексики он четырежды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ, а также завоевал бронзу Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыт для переговоров с МЮ.