Мексиканский голкипер Очоа вернулся в клуб, в котором начинал карьеру
- © Song Qiong/Xinhua
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Подробности соглашения с 34-летним голкипером не уточняются.
Очоа является воспитанником «Америки» и провёл в клубе восемь лет, после чего переехал в Европу, где выступал за французский «Аяччо», испанские «Малагу» и «Гранаду», а также бельгийский «Стандард».
В составе сборной Мексики он четырежды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ, а также завоевал бронзу Кубка Америки.
Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен открыт для переговоров с МЮ.