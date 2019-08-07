Газзаев не исключил возможности возвращения к тренерской работе

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев не исключил возобновления тренерской деятельности.

«В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключением одного — Лиги чемпионов. Конечно, мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьёзные задачи для достижения и успешного выступления в Лиге чемпионов, я никогда не скрывал этого», — приводит слова Газзаева ТАСС.

По его словам, он сожалеет, что ушёл из ЦСКА в тот период, когда клуб мог претендовать на успешное выступление в главном еврокубковом турнире Европы.

«Я считал, что необходимо было усилить пару позиций, и тогда мы бы серьёзно выступили в Лиге чемпионов, ничего нельзя исключать. К сожалению, тогда у нас было расхождение во взглядах, но тогда можно было пойти до конца. Об этом я сожалею», — пояснил специалист.

В качестве главного тренера Газзаев работал в московском и киевском «Динамо», ЦСКА, «Алании», а также в сборной России по футболу. Под его руководством «Алания» стала чемпионом России, киевское «Динамо» — обладателем Суперкубка Украины, а ЦСКА трижды выиграл РПЛ, четырежды — Кубок и дважды — Суперкубок России, а также Кубок УЕФА.

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