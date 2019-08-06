Семёнов и Лешуков выиграли первый матч на ЧЕ по пляжному волейболу
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков взяли верх над австрийцами Робином Зайдлем и Филиппом Уоллером в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:15, 21:15).
В следующем туре российские волейболисты сыграют с сербами Лазарем Коларичем и Стефаном Бастой.
Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу.
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