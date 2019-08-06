Семёнов и Лешуков выиграли первый матч на ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков взяли верх над австрийцами Робином Зайдлем и Филиппом Уоллером в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:15, 21:15). В следующем туре российские волейболисты сыграют с сербами Лазарем Коларичем и Стефаном Бастой. Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу.