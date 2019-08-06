Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Торонто
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над японкой Мисаки Дои в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 в Торонто.
- РИА Новости
Встреча продолжалась 58 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
В следующем круге Александрова сыграет с китаянкой Чжан Шуай, которая одолела Анастасию Севастову из Латвии.
Ранее Светлана Кузнецова с победы стартовала на турнире WTA в Торонто.
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