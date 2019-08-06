Бирлова и Уколова проиграли в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова потерпели поражение от представительниц Латвии Тины Граудине и Анастасии Кравченко в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 1:2 (23:21, 19:21, 13:15). В следующем туре российские волейболистки сыграют с Лаурой Калуори и Дунджой Жерсон в Швейцарии. Ранее Дарья Рудых и Ксения Дабижа уступили на старте ЧЕ по пляжному волейболу.