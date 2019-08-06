Бирлова и Уколова проиграли в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова потерпели поражение от представительниц Латвии Тины Граудине и Анастасии Кравченко в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 1:2 (23:21, 19:21, 13:15).
В следующем туре российские волейболистки сыграют с Лаурой Калуори и Дунджой Жерсон в Швейцарии.
Ранее Дарья Рудых и Ксения Дабижа уступили на старте ЧЕ по пляжному волейболу.
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