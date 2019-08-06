Россиянки Рудых и Дабижа уступили на старте ЧЕ по пляжному волейболу

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Россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа потерпели поражение от представительниц Нидерландов Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Россиянки Рудых и Дабижа уступили на старте ЧЕ по пляжному волейболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 0:2 (18:21, 17:21).

В следующем туре российские волейболистки сыграют с немками Карлой Боргер и Юлией Зуде.

Ранее Никита Лямин и Тарас Мыськив одержали победу на старте ЧЕ по пляжному волейболу.

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