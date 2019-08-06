Футболист «Арсенала» Косельни подписал контракт с «Бордо»

Защитник английского «Арсенала» Лоран Косельни перешёл во французский футбольный клуб «Бордо».

Об этом сообщает пресс-служба «Бордо».

При этом условия контракта не разглашаются.

Косельни играл за «Арсенал» с 2010 года. За это время он провёл 353 матча в составе команды из Лондона. Вместе с канонирами он трижды выигрывал Кубок Англии и два раза завоёвывал Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо перейдёт из «Барселоны» на правах аренды в «Арсенал».