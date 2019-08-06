Футболист «Арсенала» Косельни подписал контракт с «Бордо»

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Защитник английского «Арсенала» Лоран Косельни перешёл во французский футбольный клуб «Бордо».
Футболист «Арсенала» Косельни подписал контракт с «Бордо»
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Об этом сообщает пресс-служба «Бордо».

При этом условия контракта не разглашаются. 

Косельни играл за «Арсенал» с 2010 года. За это время он провёл 353 матча в составе команды из Лондона. Вместе с канонирами он трижды выигрывал Кубок Англии и два раза завоёвывал Суперкубок страны. 

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо перейдёт из «Барселоны» на правах аренды в «Арсенал».

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