Футболист «Арсенала» Косельни подписал контракт с «Бордо»
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Об этом сообщает пресс-служба «Бордо».
При этом условия контракта не разглашаются.
Косельни играл за «Арсенал» с 2010 года. За это время он провёл 353 матча в составе команды из Лондона. Вместе с канонирами он трижды выигрывал Кубок Англии и два раза завоёвывал Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо перейдёт из «Барселоны» на правах аренды в «Арсенал».
Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY" !!!— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019
Le CM : 👍
Bienvenue Laurent 😁 pic.twitter.com/3op22QAzu1