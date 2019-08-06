Россиянин Самохвалов завоевал золото на ЧЕ по высшему пилотажу
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации самолётного спорта Москвы.
Россиянин Дмитрий Самохвалов победил в классе Advanced на самолёте Су-31М.
В соревнованиях принимают участие 46 спортсменов из восьми стран. Помимо России, на европейском первенстве также выступают команды Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины.
Ранее сообщалось, что сборная США выступит на чемпионате Европы по высшему пилотажу вне зачёта.