Россиянин Самохвалов завоевал золото на ЧЕ по высшему пилотажу

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Сборная России выиграла первую золотую медаль на чемпионате Европы по высшему пилотажу в польском Торуне.
Россиянин Самохвалов завоевал золото на ЧЕ по высшему пилотажу
  • © mfavs.ru

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самолётного спорта Москвы.

Россиянин Дмитрий Самохвалов победил в классе Advanced на самолёте Су-31М.

В соревнованиях принимают участие 46 спортсменов из восьми стран. Помимо России, на европейском первенстве также выступают команды Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины.

Ранее сообщалось, что сборная США выступит на чемпионате Европы по высшему пилотажу вне зачёта.

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