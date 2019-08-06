Россиянин Самохвалов завоевал золото на ЧЕ по высшему пилотажу

Сборная России выиграла первую золотую медаль на чемпионате Европы по высшему пилотажу в польском Торуне.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самолётного спорта Москвы.

Россиянин Дмитрий Самохвалов победил в классе Advanced на самолёте Су-31М.

В соревнованиях принимают участие 46 спортсменов из восьми стран. Помимо России, на европейском первенстве также выступают команды Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины.

Ранее сообщалось, что сборная США выступит на чемпионате Европы по высшему пилотажу вне зачёта.