Горбенко и Лихолетов потерпели поражение в первом матче на ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов уступили итальянцам Даниэле Лупо и Паоло Николаи в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

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Встреча завершилась со счётом 0:2 (16:21, 17:21). 7 августа российские волейболисты сыграют с голландцами Александром Брауэром и Робертом Меувсеном. Ранее Максим Худяков и Игорь Величко проиграли на старте ЧЕ по пляжному волейболу.