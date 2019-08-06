Горбенко и Лихолетов потерпели поражение в первом матче на ЧЕ по пляжному волейболу

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Россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов уступили итальянцам Даниэле Лупо и Паоло Николаи в первом матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Горбенко и Лихолетов потерпели поражение в первом матче на ЧЕ по пляжному волейболу
  • © pixabay.com

Встреча завершилась со счётом 0:2 (16:21, 17:21).

7 августа российские волейболисты сыграют с голландцами Александром Брауэром и Робертом Меувсеном.

Ранее Максим Худяков и Игорь Величко проиграли на старте ЧЕ по пляжному волейболу.

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