Худяков и Величко проиграли на старте ЧЕ по пляжному волейболу
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Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:14, 21:16) в пользу итальянского дуэта.
Следующими соперниками Худякова и Величко станут испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира. Матч состоится 7 августа.
В параллельной игре Руслан Быканов и Валерий Самодай уступили латвийцам Мартинсу Плавинсу и Эдгарсу Токсу со счётом 0:2 (17:21, 10:21). Их соперниками во втором туре станут норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум.
Ранее сообщалось, что Анастасия Фролова и Александра Ганенко победили в первом матче на ЧЕ по пляжному волейболу