Худяков и Величко проиграли на старте ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Максим Худяков и Игорь Величко потерпели поражение от итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбула в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:14, 21:16) в пользу итальянского дуэта.

Следующими соперниками Худякова и Величко станут испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира. Матч состоится 7 августа.

В параллельной игре Руслан Быканов и Валерий Самодай уступили латвийцам Мартинсу Плавинсу и Эдгарсу Токсу со счётом 0:2 (17:21, 10:21). Их соперниками во втором туре станут норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум.

Ранее сообщалось, что Анастасия Фролова и Александра Ганенко победили в первом матче на ЧЕ по пляжному волейболу