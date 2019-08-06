В РПЛ объяснили, почему стюарды на стадионе «Ростова» носили маски на матче со «Спартаком»

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, почему стюарды матча второго тура «Ростов» — «Спартак» скрывали свои лица под масками.

«Ростов» на это сказал, что боялись, что болельщики будут что-то бросать. Стюарды живут в том же городе и боялись реакции болельщиков», — приводит слова Мейтина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Ростов» прошёл 20 июля и завершился вничью — 2:2. После игры болельщиков из фан-сектора «Спартака» длительное время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате чего в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. После инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что РПЛ попросит полицейских не скрывать лица при работе на футбольных матчах.