КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Комментировать произошедшее считаем преждевременным, дабы не оказывать давления. Мы уже завершаем скрупулёзную проверку», — приводит «Чемпионат» слова директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина.

Он отметил, что РПЛ не контролирует действия сотрудников правопорядка, поскольку это находится вне компетенции лиги. Все решения связанные с вопросами безопасности, принимаются руководителем коррекционного штаба, назначаемым организаторами матча, и полиция может предпринимать какие-либо действия без согласования с ним только в случае реальной угрозы жизни и здоровью граждан.

«На сегодняшний день практически все матчи РПЛ проходят без участия полиции в чаше стадиона. Полиция должна находиться на входных группах. Конечно, у нас с 1990-х существует мнение, что всем руководит и за всё отвечает полиция, и они не могут переломить это в своей голове», — добавил функционер.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 3 августа, завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что полиция задержала ещё одного фаната по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа.